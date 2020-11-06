Источник: "Барселона" планирует продать зимой 5 игроков, в том числе Умтити и Дембеле

"Барселона" в ходе зимнего трансферного окна собирается отправить в другие клубы пятерых футболистов - Усмана Дембеле, Самюэля Умтити, Мартина Брейтуэйта, Джуниора Фирпо и Карлеса Аленью.

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"Барселона" зимой собирается продать или отдать в аренду пятерых игроков. Как сообщают испанские СМИ, в их перечень входят Усман Дембеле, Самюэль Умтити, Мартин Брейтуэйт, Джуниор Фирпо и Карлес Аленья.



Главный тренер каталонского клуба Рональд Куман не рассчитывает на этих футболистов. Напомним, что Дембеле интересуется "Манчестер Юнайтед" - Усман мог отправиться в лагерь "красных дьяволов" в начале октября, но клубы не смогли прийти к компромиссу по его переходу перед закрытием трансферного окна.



Из вошедших в список игроков только Дембеле успел результативно отличиться в этом сезоне - 23-летний форвард успел забить 2 мяча и отдать голевой пас в 7 проведенных матчах. На счету Брейтуэйта 4 игры, Фирпо и Аленья сыграли считаные минуты, травмированный защитник Умтити и вовсе ни разу не появился на поле.



Источник: Mundo Deportivo