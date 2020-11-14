В приобретении австрийца лично заинтересован главный тренер "матрасников" Диего Симеоне. Летом "Атлетико" уже пытался купить 23-летнего футболиста, но сделать это не удалось.
В минувшем сезоне Бундеслиги Лаймер принял участие в 29-и матчах, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.
Источник: AS
"Атлетико" проявляет интерес к полузащитнику "Лейпцига"
Полузащитник "РБ Лейпциг" Конрад Лаймер попал в сферу интересов мадридского "Атлетико".
Фото: ФК "РБ Лейпциг"
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