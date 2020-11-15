"Пари Сен-Жермен" готов предложить защитнику "Реала" Серхио Рамосу трехгодичный контракт с суммарной зарплатой более 50 миллионов евро, передают испанские СМИ. Как сообщает источник, заработок 34-летнего Рамоса может составить 16.8 миллиона евро за каждый сезон, также ему будет предложен подписной бонус.
Срок соглашения защитника с "королевским клубом" истекает летом 2021 года, и с 1 января он получит право вести переговоры с другими клубами. Ранее Рамос заявлял, что хотел бы закончить карьеру игроком "Реала".
Источник: AS
Источник: ПСЖ предложит Рамосу контракт на 3 года и более 50 миллионов евро
"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к центральному защитнику "Реала" Серхио Рамосу.
Фото: Getty Images
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