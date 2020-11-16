Сообщается, что каталонский клуб начал переговоры о продлении соглашения с 23-летним форвардом, однако более серьезные переговоры начнутся после избрания нового совета директоров "Барселоны" в конце января следующего года.
Текущий контракт Дембеле с "Барселоной" действует до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне Примеры Дембеле в составе "Барселоны" провел 5 матчей и забил 1 мяч.
Источник: Mundo Deportivo
"Барселона" намерена продлить контракт с Дембеле
"Барселона" не планирует расставаться с нападающим Усманом Дембеле.
Фото: Getty Images
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