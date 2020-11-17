"Сейчас я бы сказал, что наши шансы подписать Это?О 50 на 50. На следующей неделе мы точно узнаем, удастся ли совершить эту сделку", - сказал президент "Расинг Мурсии" Моррис Паньелло.
Напомним, что Это'О завершил карьеру в 2019 году. Во время игровой карьеры камерунец защищал цвета "Реала", "Мальорки", "Барселоны", "Интера", "Анжи", "Челси", "Эвертона", "Сампдории", "Антальяспора", "Коньяспора" и "Катара".
Источник: Marca
Это'О может возобновить карьеру в Испании
Бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это'О может возобновить карьеру в испанском клубе четвертого дивизиона "Расинг Мурсия".
Фото: ФК "Анжи"
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