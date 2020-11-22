Денис Черышев может стать игроком московского "Динамо". Как сообщает источник, из-за того что Черышев нерегулярно играет за "Валенсию" испанский клуб готов продать его, тем самым разгрузив зарплатную ведомость.
"Динамо" является хорошим вариантом для Черышева, так как в составе ""бело-голубых" выступал отец Дениса Дмитрий Черышев, отмечает источник.
Денис Черышев является воспитанником мадридского "Реала".Российский полузащитник выступал за "Реал", "Вильярреал", "Севилью". Сейчас играет в "Валенсии". В текущем сезоне Черышев сыграл в 11 матчах и забил 2 гола.
Источник: Fichajes
Черышев может перейти в московское "Динамо"
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев может продолжить свою карьеру в России.
Фото: "СЭ"
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