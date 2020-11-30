Легенда "Атлетико" Габи завершил карьеру

Полузащитник Габи объявил о завершении карьеры.

Фото: ФК "Атлетико"

Последним клубом 37-летнего хавбека был катарский "Аль-Садд".



Ранее Габи также выступал "Хетафе", "Сарагосу" и "Атлетико". За "матрасников" он провел 11 сезонов, отыграв 413 матчей.



"Сегодня тот самый день, чтобы поставить точку и завершить карьеру футболиста", - написал Габи в своем Instagram.