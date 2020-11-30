Встреча началась с минуты молчания в память о великом аргентинском футболисте Диего Марадоне, который 25 ноября скончался в возрасте 60-и лет в своем доме в Буэнос-Айресе от сердечного приступа. Однако Паула Дапена, футболистка "Виахес Интерриас", отказалась участвовать в акции, демонстративно развернувшись и сев на газон.
"Как только я узнала, что перед матчем проведут акцию в память о Марадоне, сразу отказалась соблюдать минуту молчания в честь насильника и тирана", — объяснила свой поступок Дапена.
Источник: AS
"Насильник и тиран". Испанская футболистка отказалась почтить память Марадоны (фото)
В товарищеском матче женских команд "Виахес Интерриас" и "Депортиво Абанка" в Испании произошел скандальный инцидент.
Фото: "твиттер" Хорди Арруфата
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