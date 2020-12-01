"Барселону" оштрафуют за посвящение гола Месси памяти Марадоны

"Барселоне" грозит штраф в размере 3000 евро за жест Месси, посвятившего свой гол в ворота "Осасуны" памяти легендарного Диего Марадоны.

"Барселону" ждет штраф в размере 3000 евро из-за перфоманса нападающего Лионеля Месси в память о недавно ушедшем из жизни великом аргентинском футболисте Диего Марадоне, сообщают испанские СМИ. Игрок нарушил запрет ФИФА на демонстрацию любой рекламы, слоганов, аббревиатур, анаграмм или рисунков.

Напомним, 29 ноября Лионель Месси посвятил свой гол в ворота "Осасуны" в рамках испанского чемпионата памяти Марадоны, сняв свою игровую футболку и оставшись в футболке аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз" с номером 10 - за этот клуб ранее выступали как Марадона, так и сам Месси. Арбитр матча показал футболисту желтую карточку.

Источник: Sport

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Теги: Ла Лига Барселона Месси Марадона
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