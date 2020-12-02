Месси оштрафован за акцию в память о Марадоне

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил штраф за празднование гола в ворота "Осасуны" (4:0).

Фото: "Getty Images"

Напомним, в матче минувшего тура испанской Ла лиги форвард "Барселоны" Лионель, забив мяч в ворота "Осасуны", снял игровую форму, под которой была футболка команды "Ньюэллс Олд Бойз" с 10-м номером. Таким образом, Месси почтил память, ушедшего из жизни, Диего Марадоны.

За это Месси получил желтую карточку.



В итоге, на аргентинца был наложен штраф в размере 600 тыс. евро. Сама же "Барселона" была наказана на 350 тыс. евро.



"Барселона" подаст апелляцию на это решение. Клуб также оспорит желтую карточку Лионеля Месси.



Источник: Diario Sport