Как сообщает источник, маркетинговый отдел французского клуба предупредил персонал фирменных магазинов "ПСЖ" в Париже о предстоящем переходе Месси.
Напомним, что официально переговоры с аргентинцем нельзя вести раньше шести месяцев до истечения его действующего соглашения. Контракт капитана сине-гранатовых с каталонским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Однако, несмотря на запрет, стороны согласовали условия договора.
Отметим, что ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость Месси в 100 млн евро. В нынешнем сезоне 33-летний нападающий принял участие в 15-и матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.
Источник: соцсети журналиста Робина Бейрнера
Источник: сотрудников "ПСЖ" предупредили о предстоящем трансфере Месси
Руководство "ПСЖ" считает, что сможет заполучить форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
Фото: ФК "Барселона"
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