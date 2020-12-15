Источник: сотрудников "ПСЖ" предупредили о предстоящем трансфере Месси

Руководство "ПСЖ" считает, что сможет заполучить форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

Фото: ФК "Барселона"

Как сообщает источник, маркетинговый отдел французского клуба предупредил персонал фирменных магазинов "ПСЖ" в Париже о предстоящем переходе Месси.



Напомним, что официально переговоры с аргентинцем нельзя вести раньше шести месяцев до истечения его действующего соглашения. Контракт капитана сине-гранатовых с каталонским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Однако, несмотря на запрет, стороны согласовали условия договора.



Отметим, что ресурс transfermarkt оценивает рыночную стоимость Месси в 100 млн евро. В нынешнем сезоне 33-летний нападающий принял участие в 15-и матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.



Источник: соцсети журналиста Робина Бейрнера