Месси не контактировал ни с одним клубом по поводу перехода

Капитан "Барселоны" Лионель Месси не спешит принимать решение по поводу своего будущего.

Фото: AFLO / Global Look Press

Согласно данным источника, Месси, контракт которого с "Барселоной" истекает летом 2021 года, не связывался ни с одним клубом по поводу потенциального перехода. Аргентинец считает, что ему не нужно спешить с принятием решения по вопросу своего будущего.



Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Испании Месси провел 11 матчей и отметился пятью голами.



Источник: Goal