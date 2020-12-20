Мадридский "Реал" в матче 14 тура Ла Лиги обыграл в гостях "Эйбар" (3:1), нападающий Карим Бензема забил гол и отдал две результативные передачи.
Уже к 13 минуте матча "королевский клуб" вел со счетом 2:0 - отличились Бензема и полузащитник Лука Модрич, забивший после передачи французского форварда. На 28 минуте один гол отыграл нападающий хозяев поля Кике. Уже в добавленное время окончательный счет установил вингер "бланкос" Лукас Васкес - вновь с передачи Бензема, набравшего в этом матче 3 балла (1+2) по системе "гол+пас".
Эта победа позволила "Реалу" догнать во главе турнирной таблицы "Атлетико" - у обоих клубов по 29 очков, но у "матрасников" две игры в запасе и лучшая разница мячей. "Эйбар" с 15 очками остался на 14 месте, в невероятно плотной борьбе за выживание от зоны вылета его отделяет только 1 очко.
Чемпионат Испании
14 тур
Эйбар - Реал Мадрид 1:3 (1:2)
Голы: Кике, 28 - Бензема, 6, Модрич, 13, Лукас, 90+2
"Реал" победил в гостях "Эйбар" и догнал по очкам "Атлетико" во главе турнирной таблицы Ла Лиги
Матч 14 тура чемпионата Испании "Эйбар" - "Реал" закончился победой гостей со счетом 3:1.
Фото: AFP
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