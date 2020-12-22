Азар включен в заявку "Реала" на матч Ла Лиги впервые с конца ноября

?? ?Estos son los 24 jugadores convocados para enfrentarnos al @GranadaCdeF!@CodereApuestas | #RealMadridGranada pic.twitter.com/wLp1ZVrvHQ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 22, 2020
Отметим, что в состав "сливочных" вернулся нападающий Эден Азар, восстановившийся после травмы.
Напомним, что бельгиец получил повреждение 28 ноября по ходу матча 11-го тура Примеры с "Алавесом" (1:2).
Матч между мадридским "Реалом" и "Гранадой" состоится 23 ноября и начнется в 21:45 по Москве.
Источник: пресс-служба мадридского "Реала"