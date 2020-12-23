Защитник "Атлетико" Триппьер дисквалифицирован на 10 недель за нарушение правил о ставках

Защитник мадридского "Атлетико" Киран Триппьер до марта не сможет появляться на поле за нарушение правил о ставках.

Фото: "Getty Images"

Защитник "Атлетико" Киран Триппьер дисквалифицирован на 10 недель за нарушение правил о ставках. Об обвинении 30-летнего футболиста Футбольная ассоциация Англии (FA) сообщила в мае нынешнего года.



Игроку были предъявлены обвинения по семи эпизодам, все их Триппьер отверг.



В итоге Триппьер был признан виновным в четырех случаях из семи.



FA решила дисквалифицировать игрока на 10 недель и оштрафовать на сумму 70 тыс. фунтов. Наказание вступает в силу с момента вынесения.



Таким образом, Триппьер сможет вернуться на поле в марте будущего года. Он пропустит 12 матчей мадридского "Атлетико", в том числе обе игры 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси".



Киран Триппьер в этом сезоне провел 19 матчей за "Атлетико" во всех турнирах, результативными действиями в них не отметился.



Источник: BBC