Защитник "Атлетико" Триппьер дисквалифицирован на 10 недель за нарушение правил о ставках

Защитник мадридского "Атлетико" Киран Триппьер до марта не сможет появляться на поле за нарушение правил о ставках.
Фото: "Getty Images"
Защитник "Атлетико" Киран Триппьер дисквалифицирован на 10 недель за нарушение правил о ставках. Об обвинении 30-летнего футболиста Футбольная ассоциация Англии (FA) сообщила в мае нынешнего года.

Игроку были предъявлены обвинения по семи эпизодам, все их Триппьер отверг.

В итоге Триппьер был признан виновным в четырех случаях из семи.

FA решила дисквалифицировать игрока на 10 недель и оштрафовать на сумму 70 тыс. фунтов. Наказание вступает в силу с момента вынесения.

Таким образом, Триппьер сможет вернуться на поле в марте будущего года. Он пропустит 12 матчей мадридского "Атлетико", в том числе обе игры 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси".

Киран Триппьер в этом сезоне провел 19 матчей за "Атлетико" во всех турнирах, результативными действиями в них не отметился.

Источник: BBC

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Теги: Триппьер Атлетико Ла Лига
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