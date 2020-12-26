Сообщается, что каталонский клуб разрешил аргентинцу продлить свой отпуск, который он проводит в родном Росарио. "Барселона" сегодня начнут подготовку к матчу с "Эйбаром", а Месси вернется в расположение команды 1 января.
Матч "Барселона" - "Эйбар" состоится 29 декабря.
Источник: AS
Месси пропустит игру с "Эйбаром" из-за отпуска
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не сыграет в матче 16-го тура Ла Лиги с "Эйбаром".
Фото: Getty Images
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