Кандидат в президенты "Барселоны" Русо: Коутиньо и Дембеле не дали результата, и нам пришлось покупать новых игроков в долг

Эмили Русо, кандидат на пост президента "Барселоны", рассказал о финансовом положении каталонского клуба.
Фото: "Getty Images"
"Сложившаяся ситуация в "Барселоне" это следствие плохой трансферной политики? Конечно. Деньги, оставшиеся после ухода Неймара, мы вложили в двух игроков – Коутиньо и Дембеле. Они не дали того спортивного результата, что от них ждали. Поскольку эти приобретения не сработали, мы подписали других игроков. А поскольку у нас уже не было денег, мы покупали их в долг", - заявил Русо.

Бразильский форвард Неймар был продан в "ПСЖ" в августе 2017 года. По информации Tranfermarkt, трансфер игрока обошелся в 222 млн. евро.

Филипе Коутиньо был куплен у "Ливерпуля" в январе 2018 года за 145 млн. евро. Прошлый сезон он провел в аренде в мюнхенской "Баварии". За каталонский клуб он провел 90 матчей, забив 23 гола и отдав 14 результативных передач.

Усман Дембеле стал игроком "Барселона" в августе 2017 года, его переход из дортмундской "Боруссии" был осуществлен за 130 млн. евро. Он сыграл 87 матчей за испанский клуб, забил 24 гола и сделал 18 передач.

Выборы президента "Барселоны" пройдут 24 января.

Источник: Diario Sport

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Теги: Ла Лига Барселона
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