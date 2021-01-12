По информации источника, 23-летнего серба арендует франкфуртский "Айнтрахт". Сообщается, что сделка близка к завершению. Ранее появилась информация, что интерес к нападающему также проявляют "Милан" и "Вулверхэмптон".
В нынешнем сезоне испанской Примеры Йович принял участие в 4-х матчах и результативными действиями не отметился.
Источник: Goal
"Айнтрахт" близок к завершению сделки по аренде Йовича у "Реала"
Форвард мадридского "Реала" Лука Йович сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно.
Фото: readfootball
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!