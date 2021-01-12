"Айнтрахт" близок к завершению сделки по аренде Йовича у "Реала"

Форвард мадридского " Реала " Лука Йович сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Фото: readfootball

По информации источника, 23-летнего серба арендует франкфуртский "Айнтрахт". Сообщается, что сделка близка к завершению. Ранее появилась информация, что интерес к нападающему также проявляют "Милан" и "Вулверхэмптон".



В нынешнем сезоне испанской Примеры Йович принял участие в 4-х матчах и результативными действиями не отметился.



Источник: Goal

