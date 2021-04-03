Червиченко назвал единственного россиянина, способного играть за "Барселону"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко считает, что полузащитник "Монако" Александр Головин — единственный из россиян, способный заиграть в "Барселоне".
Фото: YouTube-канал "Футбольный Биги"
— В РПЛ нет ни одного игрока, который соответствует уровню "Барселоны". Что касается наших игроков, играющих в Европе, то про Миранчука вообще забудьте. Все удивляются, почему он не играет в "Аталанте" или выходит на замену, но вы видели его игру за сборную. Единственный русский футболист, который может играть в "Барселоне", — это Головин. Он в "Монако" один из лучших, играет значительную роль. Он один, кто соответствует сейчас уровню "Барселоны", — цитирует Червиченко Sport24.

25-летний Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" из "Локомотива" за 14,5 млн евро в сентябре 2020 года. За это время россиянин провел за итальянский клуб 23 матча, в которых забил пять голов и отдал голевую передачу. В этих 23 матчах Миранчук отыграл лишь 625 минут: большинство игр он начинает со скамейки запасных.

24-летний Головин стал игроком "Монако" летом 2018 года, перейдя из ЦСКА за 30 млн евро. В 81 матче за французский клуб Головин забил 11 голов и отдал 15 голевых передач. В нынешнем сезоне на счету полузащитника 16 матчей, четыре гола и семь голевых передач.

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Теги: Барселона Монако Головин Червиченко Ла Лига Лига 1
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