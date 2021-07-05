Напомним, ранее СМИ сообщили, что Черышев может покинуть "Валенсию". Указывалось, что Дениса могут обменять на одного из игроков "Хетафе".
Дмитрий Черышев сообщил, что не знает о потенциальном переходе сына в "Хетафе".
"Впервые от вас такое слышу", - сказал он.
Отметим, что контракт 30-летнего Дениса Черышева с "Валенсией" действует до лета следующего года. В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Черышев принял участие в 21 матче и сделал три результативные передачи.
Источник: Матч ТВ
СМИ: Черышев может продолжить карьеру в "Хетафе"
Дмитрий Черышев прокомментировал информацию о возможном переходе Дениса Черышева в "Хетафе"
Российский тренер Дмитрий Черышев, отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, прокомментировал данные о потенциальном переходе сына в "Хетафе".
Фото: NurPhoto / Contributor / Gettyimages.ru
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