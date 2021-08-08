Президент "Барселоны" выразил уверенность в переходе Месси в "ПСЖ"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта считает, что вопрос о будущем экс-форварда сине-гранатовых Лионеля Месси уже решён.

Фото: инстаграм Лионеля Месси

"Месси перейдёт в "ПСЖ". Я бы хотел, чтобы он остался в "Барселоне", но этого не произойдёт. Я сделал всё возможное для того, чтобы он остался", – передаёт слова Лапорта Tuttomercatoweb.Несколько дней назад стало известно, что Лионель Месси и "Барселона" не смогли продлить трудовое соглашение и аргентинец покинул каталонский клуб.34-летний форвард находился в системе сине-гранатовых с сезона 2000/01. За основной состав во всех турнирах Месси провёл 778 матчей. В них аргентинец отличился 672 забитыми мячами и 305 результативными передачами.За это время Месси стал десятикратным чемпионом Испании и девять раз был признан лучшим игроком лиги.