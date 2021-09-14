— Ждем результатов дополнительных тестов. Сейчас рано говорить о сроках восстановления, — рассказал агент в интервью Sport24.
30-летний Черышев получил повреждение в игре 4-го тура Ла Лиги против "Осасуны" (1:4), состоявшийся 12 сентября. В нынешнем сезоне россиянин отдал две голевые передачи в четырех матчах чемпионата Испании.
Контракт Черышева с "Валенсией" истекает летом 2022 года.
"Валенсия" разгромила "Осасуну" и вышла в лидеры Ла Лиги, Черышев получил повреждение
Агент Черышева — о травме игрока: ждем результатов дополнительных тестов
Хуан Лопес, агент полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, рассказал о повреждении россиянина.
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