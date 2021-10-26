По данным источника, 26-летним россиянином интересуется "Севилья". Испанский клуб рассматривает вариант с арендой игрока зимой до конца нынешнего сезона. Отмечается, что "Севилья" следит за Алексеем еще со времен выступлений за "Локомотив".
В нынешнем сезоне в составе бергамасков Миранчук принял участие в 7-и матчах во всех турнирах, записав на свой счет 1 результативную передачу. Контракт россиянина с "Аталантой" рассчитан до лета 2024 года. Профильный портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 13,5 млн евро.
Источник: Eurostavka
СМИ: "Севилья" проявляет интерес к Алексею Миранчуку
Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Аталанта"