По сообщениям ESPN, в подписании бельгийца в зимнее трансферное окно заинтересованы несколько клубов АПЛ. О возможности подписать 30-летнего футболиста были уведомлены его бывший клуб "Челси" и "Ньюкасл", однако неизвестно, насколько велик интерес этих команд.
В сезоне 21/22 бельгийский нападающий мадридского "Реала" принял участие в 10-ти играх, в которых отметился 1 голевой передачей.
Напомним, в июле 2019-го года Азар перебрался из лондонского "Челси" в испанский "Реал Мадрид" за 115 млн евро. В 53-х играх за королевский клуб Азар отметился 5 забитыми мячами и 9 результативными передачами.
Эден Азар может перейти в "Ньюкасл"
По сообщениям источника, нападающий мадридского "Реала" Эден Азар в ближайшее время может перейти в один из клубов АПЛ.
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