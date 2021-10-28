В частности, Аршавин высказался об уходе многолетнего лидера "Барсы" Лионеля Месси из каталонского клуба. Он отметил, что у "сине-гранатовых" был бы регресс, даже если бы Месси остался в команде. По мнению Аршавина, "Барселоне" следовало продать аргентинца, когда у клуба была такая возможность.
"Месси? В принципе, в этом же составе в прошлом году "Барселона" еще полгода держалась, но мучилась. Надо было заранее решать вопрос. Когда Месси можно было продать за 100 миллионов евро, скорее всего, его надо было продавать. <...> Все равно "Барселона" и с Месси катилась бы по наклонной. Рано или поздно все равно нужно делать перезарядку команды, набирать футболистов, которые через год-два снова смогут поднять команду", - заявил Аршавин.
Напомним, что минувшим летом Месси перешел в "ПСЖ" как свободный агент. До этого он покинул "Барселону" по завершении срока действия контракта.
Источник: Матч ТВ
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Аршавин: "Барселона" и с Месси катилась бы по наклонной. Клубу надо было заранее решать вопрос с его продажей
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о кризисе в "Барселоне".
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