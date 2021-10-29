Источник: Хави попрощался с игроками "Аль-Садда". Он возглавит "Барселону"

Главный тренер катарского "Аль-Садда" Хави договорился со своим клубом о бесплатном уходе в "Барселону".

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Хави сегодня встретился с руководством "Аль-Садда", где обговорил детали своего ухода. Его попросили задержаться на два ближайших матча чемпионата, после чего о расставании будет объявлено официально. Также 41-летний специалист сообщил о своем скором уходе игрокам катарского клуба.



После 7 туров чемпионата Катара "Аль-Садд" под руководством Хави идет на первом месте в таблице с разницей мячей +19. "Барселона", которую скорее всего возглавит специалист, неудачно начала новый сезон, расположившись на 9-й строчке в Ла Лиге. Каталонцы проиграли 3 из 4-х последних матчей чемпионата, после чего был уволен Рональд Куман.



Также "Барса" рискует впервые за долгие годы не выйти из группы Лиги чемпионов, после разгромных поражений от "Бенфики" и "Баварии" она занимает третье место в группе E.



Источник: Diario Sport