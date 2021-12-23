Источник: "Реал" может включить Азара в сделку по форварду "Лилля" Дэвиду

Форвард "Лилля" Джонатан Дэвид заинтересовал "Реал". В сделку могут включить полузащитника мадридцев Эдена Азара.

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Как сообщает источник, "Реал" находится в числе команд, которые пристально следят за выступлениями Дэвида в "Лилле". При этом аргументом сливочных может стать включение в сделку Эдена Азара, который уже выступал за "Лилль". Президент французского клуба публично заявлял о желании вернуть бельгийца в клуб.



Азар перебрался в молодежную систему "Лилля", когда ему было 14 лет. В итоге он выступал за "догов" до 2012 года, когда "Челси" заплатил за него 35 млн евро. Оттуда его позже приобрел "Реал" за 115 млн евро.



В нынешнем сезоне 30-летний бельгиец провел 14 матчей за мадридцев и отметился 1-й голевой передачей.



Джонатан Дэвид в сезоне 2021/22 сыграл в 27 матчах за клуб во всех турнирах и забил 16 мячей.



Источник: Mirror