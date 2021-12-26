Игроки "Реала" ожидают, что летом Рюдигер подпишет контракт с клубом

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер все ближе к переходу в мадридский "Реал".

Фото: Getty Images





Как сообщает источник, игроки "



В нынешнем сезоне Рюдигер провел 23 матча за синих во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи. По оценке портала Transfermarkt его текущая стоимость составляет 35 млн евро.



До "Челси" защитник выступал за "Штутгарт" и "Рому".



Источник: The Telegraph Контракт 28-летнего защитника с "Челси" истекает по окончании сезона.Как сообщает источник, игроки " Реала " уверены, что летом Рюдигер станет их партнером по команде. Лондонцы пытаются продлить контракт с немцем, но за последнее время переговоры так и не сдвинулись с мертвой точки. При этом в "Челси" готовы повысить Рюдигеру зарплату, но опасаются, что это создаст напряжение в коллективе.В нынешнем сезоне Рюдигер провел 23 матча за синих во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи. По оценке портала Transfermarkt его текущая стоимость составляет 35 млн евро.До "Челси" защитник выступал за "Штутгарт" и "Рому".Источник: The Telegraph