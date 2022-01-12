"Информация про положительный тест Дениса действительна, болезнь протекает без симптомов, все нормально", - цитирует Черышева-старшего Sport24.
Денис Черышев пропустит матч 1/8 финала Кубка Испании против клуба "Балаерас". Эта игра состоится 16 января. Также сообщается, что положительный тест на COVID-19 сдали еще 4 футболиста "Валенсии".
Полузащитник Денис Черышев в текущем сезоне провел за "Валенсию" 13 матчей во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч и 2 голевые передачи. Контракт россиянина с "летучими мышами" рассчитан до лета 2022 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 3 млн евро.
Денис Черышев заразился коронавирусом
Отец Черышева рассказал, как у его сына протекает коронавирус
Дмитрий Черышев, отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, рассказал о состоянии сына, который ранее сдал положительный тест на коронавирус.
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