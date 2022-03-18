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Дмитрий Черышев: В "Валенсии" Денису никто никаких лишних вопросов не задает

Дмитрий Черышев, отец полузащитника Дениса Черышева, рассказал, чем занимается его сын.
Фото: Getty Images
— У Дениса все хорошо, тренируется в рабочем режиме. В Испании все идет мирным путем. В клубе Денису никто никаких лишних вопросов не задает и это самое главное! Переживания у него присутствуют так же, как у любого человека, — приводит слова Дмитрия Черышева Sport24.

31-летний Черышев с лета 2018 года выступает в составе испанской "Валенсии". В нынешнем сезоне на счету российского футболиста 13 матчей в рамках чемпионата и Кубка Испании, в которых он отметился одним голом и двумя голевыми передачами.

Соглашение Черышева с "летучими мышами" истекает в конце нынешнего сезона.

Отец Черышева рассказал, как в Испании относятся к сыну из-за событий в мире


Теги: Валенсия Черышев Д Черышев Дм Ла Лига
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