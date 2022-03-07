— Никакого давления на Дениса нет. Он играет и тренируется, ребята его поддерживают. Все прекрасно понимают, что ситуация не зависит ни от него, ни от других спортсменов, поэтому отношение к Денису не поменялось, — приводит слова Дмитрия Черышева "Матч ТВ".
Контракт 31-летнего российского полузащитника с испанской "Валенсией" истекает в конце нынешнего сезона. В текущей кампании полузащитник в 13 матчах во всех турнирах забил гол и отдал две результативные передачи.
Рыночная стоимость Черышева оценивается порталом Transfermarkt в три миллиона евро.
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Отец Черышева рассказал, как в Испании относятся к сыну из-за событий в мире
Дмитрий Черышев, отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, рассказал, как в Испании относятся к сыну из-за событий в мире.
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