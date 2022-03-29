В "Барселоне" исключили возвращение Лионеля Месси

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о возможном возвращении в команду нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси.

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— Сейчас не ведется переговоров о его возможном возвращении в "Барселону". Мы не рассматриваем такую возможность.



Я не получил ни одного сообщения от Месси или агента по его возможному возвращению, — сказал Лапорта в интервью RAC1.



34-летний Месси всю карьеру проводил в составе испанского клуба. Он покинул "Барселону" в качестве свободного агента летом 2021 года, перейдя в "ПСЖ".



Всего за "Барселону" Месси провёл 778 матчей, в которых забил 672 мяча и отдал 303 голевые передачи. Соглашение аргентинского футболиста с "ПСЖ" истекает в 2023 году.