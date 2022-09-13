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Мюллер: надеюсь, сможем доказать Левандовски, что его уход в "Барселону" был ошибкой

Форвард "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал предстоящую встречу с "Барселоной", в которую перешел экс-нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски.
Фото: Getty Images
"Мы лишились его качеств, но у каждого игрока свои качества. Мы многое приобрели и изменились. Роберт — прекрасный футболист, отличный человек. Но я надеюсь, что мы сможем показать ему, что его уход из "Баварии" был ошибкой", - сказал Мюллер.

Напомним, Роберт Левандовски покинул "Баварию" в летнее трансферное окно, перебравшись в "Барселону". Польский форвард неоднократно в прессе заявлял о своем желании уйти в каталонский клуб перед тем, как мюнхенцы все же приняли предложение "Барселоны".

В стартовых шести матчах за новую команду Левандовски забил девять мячей и отдал три результативные передачи. Прямо сейчас он является лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги.

Источник: Sport.es


Мюллер Левандовски Бавария Барселона Зарубежные трансферы
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