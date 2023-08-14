– Конечно, ему будет непросто. Все?таки Захарян уезжает туда в ранге молодого перспективного футболиста. Я же уезжал туда в статусе звезды: уже был чемпионом СССР, поиграл во Франции, в "Бенфике". Так что сравнивать неуместно. Захарян – молодой, сильный футболист, но он столкнется со сложностями. Он увидит, что такое конкуренция. Многое будет зависеть от него самого, от тренера, – приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 20-летний полузащитник сборной России и "Динамо" пройдет медосмотр в Испании в среду, 15 августа. После этого уроженец Самары заключит с "Реалом Сосьедад" многолетнее соглашение. По слухам, сумма трансфера составит 12 млн евро плюс бонусы.
По итогам прошлого сезона клуб из Сан-Себастьяна финишировал четвертым в Ла Лиге следом за "Реалом", "Барселоной" и "Атлетико". Этот результат позволит команде выступить на групповой стадии Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.
Мостовой: я уезжал в Испанию в статусе звезды. Захарян столкнется со сложностями, он увидит, что такое конкуренция
Бывший полузащитник испанских команд "Сельта" и "Алавес" Александр Мостовой оценил шансы хавбека "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна заиграть в "Реале Сосьедад".
Фото: ФК "Сельта"