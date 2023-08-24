"Что касается Захаряна, то тренерский штаб сборной решил оставить его в расположении клуба, чтобы дать ему возможность побыстрее адаптироваться в новом клубе", — сказал Карпин.
20-летний Захарян в августе перешёл из "Динамо" в "Реал Сосьедад", подписав контракт с новой командой до лета 2029 года. Отметим, что ранее за "Реал Сосьедад" (с 2002 по 2005 год) выступал сам Карпин. Также в сборную России не был вызван полузащитник "Гавра" Далер Кузяев.
Источник: РФС.
Карпин: Захарян не вызван в сборную России для быстрой адаптации в "Реале Сосьедад"
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему в национальную команду не был вызван полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян.
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