– Арсен действительно болен. У него высокая температура. Но ничего серьезного, он не собирается умирать, ха-ха, — передает слова Арконады Sport24.
Ранее издание Marca опубликовало информацию о том, что полузащитник Арсен Захарян пропустил сегодняшнюю тренировку испанского "Реала Сосьедад". Сообщалось, что российский футболист заболел.
20-летний Арсен Захарян этим летом стал игроком испанского "Реала Сосьедада", успев сыграть за новую команду в двух официальных матчах. Сан-себастьянцы проведут свой следующий поединок 17 сентября. Они встретятся с мадридским "Реалом".
Пресс-атташе "Реала Сосьедад" – о болезни Захаряна: ничего серьезного, он не собирается умирать
Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Луис Арконада подтвердил информацию о том, что полузащитник испанского клуба Арсен Захарян заболел.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"