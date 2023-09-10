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Дасаев: почему Захарян не сможет повторить успех Карпина в "Реале Сосьедад"?

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Легендарный советский вратарь Ринат Дасаев высказался о перспективах полузащитника Арсена Захаряна в "Реале Сосьедад".
Фото: Getty Images
"Удастся ли Арсену повторить успех в "Сосьедаде" Валерия Карпина? Удастся, а почему нет? Но, если мы вспомним, в "Сосьедаде" отлично играл не только Карпин, но и Дима Хохлов", — сказал Дасаев.

Отметим, что за переход 20-летнего вундеркинда испанский клуб заплатил московскому "Динамо" около 13 миллионов евро. Ещё часть российский клуб получит за перепродажу футболиста в другую команду в дальнейшем. Сам полузащитник подписал с новой командой контракт на шесть сезонов.

Источник: "Матч ТВ".


Дасаев Захарян Реал Сосьедад Ла Лига
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