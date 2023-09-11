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Пресс-служба "Реала Сосьедад": Захарян должен быть готов к матчу против мадридского "Реала"

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В пресс-службе испанского "Реала Сосьедад" заявили, что полузащитник Арсен Захарян должен восстановиться к матчу против мадридского "Реала" в чемпионате страны.
Фото: "Реал Сосьедад"
"У Арсена есть 7 тренировочных дней. Он не пострадал после болезни. Поэтому — да, он должен быть готов", — сказали в пресс-службе "Реала Сосьедад".

Встреча между командами состоится 17 сентября и станет для обеих первой после международной паузы. Отметим, что 20-летний Захарян оказался в испанском коллективе в августе, успев провести за команду две игры, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами рассчитано на шесть лет.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Захарян Реал Сосьедад Реал Мадрид
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