"У Арсена есть 7 тренировочных дней. Он не пострадал после болезни. Поэтому — да, он должен быть готов", — сказали в пресс-службе "Реала Сосьедад".
Встреча между командами состоится 17 сентября и станет для обеих первой после международной паузы. Отметим, что 20-летний Захарян оказался в испанском коллективе в августе, успев провести за команду две игры, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами рассчитано на шесть лет.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Пресс-служба "Реала Сосьедад": Захарян должен быть готов к матчу против мадридского "Реала"
В пресс-службе испанского "Реала Сосьедад" заявили, что полузащитник Арсен Захарян должен восстановиться к матчу против мадридского "Реала" в чемпионате страны.
Фото: "Реал Сосьедад"