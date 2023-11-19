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Рианчо: в "Реале Сосьедад" Захарян станет игроком совершенно другого уровня

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Бывший главный тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о полузащитнике "Реала Сосьедад" Арсене Захаряне.
Фото: Getty Images
"Сейчас Захарян проходит адаптацию, вливается в команду. Уверен, в "Сосьедаде" Арсен станет игроком совершенно другого уровня. Если будет усердно работать, то обязательно станет очень востребованным футболистом", — сказал Рианчо.

20-летний Захарян стал игроком испанской команды в августе 2023 года. С тех пор за новый коллектив российский полузащитник провёл 10 матчей, не отметившись результативными действиями. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Источник: "РБ Спорт".

Захарян Реал Сосьедад Ла Лига
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