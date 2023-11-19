"Сейчас Захарян проходит адаптацию, вливается в команду. Уверен, в "Сосьедаде" Арсен станет игроком совершенно другого уровня. Если будет усердно работать, то обязательно станет очень востребованным футболистом", — сказал Рианчо.
20-летний Захарян стал игроком испанской команды в августе 2023 года. С тех пор за новый коллектив российский полузащитник провёл 10 матчей, не отметившись результативными действиями. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Источник: "РБ Спорт".
Рианчо: в "Реале Сосьедад" Захарян станет игроком совершенно другого уровня
Бывший главный тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о полузащитнике "Реала Сосьедад" Арсене Захаряне.
Фото: Getty Images