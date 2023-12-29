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Захарян вернулся в общую группу “Реала Сосьедад”

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Полузащитник сборной России Арсен Захарян вернулся в общую группу “Реала Сосьедад”, сообщает пресс-служба испанской команды.
Фото: Getty Images
– Арсен работает в общей группе без ограничений. Он готовится к следующим матчам команды, — цитирует пресс-службу “Реала Сосьедад” “СЭ”.

Ранее полузащитник “Реала Сосьедад” получил небольшое повреждение и отправился в Россию во время небольшого рождественского отпуска.

Напомним, Арсен Захарян стал игроком “Реала Сосьедад” летом текущего года. В первой половине сезоне в составе испанской команды россиянин сделал одну результативную передачу.

Захарян Реал Сосьедад Ла Лига
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