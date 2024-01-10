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В "Реал Сосьедад" заверили, что Захарян будет готов к следующему матчу

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Российский хавбек "Реал Сосьедад" Арсен Захарян сможет принять участие в 20-м туре Ла Лиги против "Атлетика".
Фото: Global Look Press
"Арсен будет готов к следующему матчу", - приводит слова пресс-службы клуба Sport24.

Напомним, полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян получил повреждение 8 января в матче Кубка Испании с "Малагой" (1:0) и был заменен, не сумев доиграть встречу.

Захарян защищает цвета "Реал Сосьедад" с лета 2023 года. В этом сезоне 20-летний игрок сыграл за испанский коллектив 19 матчей во всех соревнованиях и отдал один голевой ассист.

Захарян Реал Сосьедад Ла Лига
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