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“Реал Сосьедад” – об игре Захаряна: не считаем, что Арсен выступает слабо

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В пресс-службе “Реала Сосьедад” оценили игру полузащитника сборной России Арсена Захаряна.
Фото: Getty Images
– Мы не считаем, что Арсен демонстрирует на поле слабую игру, — приводит слова пресс-службы “Матч ТВ”.

Напомним, российский футболист Арсен Захарян присоединился к испанской команде в летнее трансферное окно минувшего года. С ним был подписан контракт до июня 2029 года. В составе “Реала Сосьедад” Захарян провел в общей сложности 20 игр и отличился одной результативной передачей.

Захарян Реал Сосьедад Ла Лига
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