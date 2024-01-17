– Мы не считаем, что Арсен демонстрирует на поле слабую игру, — приводит слова пресс-службы “Матч ТВ”.
Напомним, российский футболист Арсен Захарян присоединился к испанской команде в летнее трансферное окно минувшего года. С ним был подписан контракт до июня 2029 года. В составе “Реала Сосьедад” Захарян провел в общей сложности 20 игр и отличился одной результативной передачей.
“Реал Сосьедад” – об игре Захаряна: не считаем, что Арсен выступает слабо
В пресс-службе “Реала Сосьедад” оценили игру полузащитника сборной России Арсена Захаряна.
Фото: Getty Images