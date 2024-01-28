"Нет ли смысла Захаряну подумать о возвращении? Сразу из-за какой-то ситуации возвращаться? Не так много времени прошло, чтобы сложить руки и вернуться. Это футбол, всё бывает, и травмы — неотъемлемая часть. Вернётся ещё сильнее. Тем более последнее время ему тренер доверял, играл Арсен достаточно много" - сказал Каряка.
Арсен Захарян перебрался в "Реал Сосьедад" из "Динамо" летом прошлого года за 13 миллионов евро. В матче 22-го тура испанской Ла Лиги против "Райо Вальекано" Захарян вышел на поле в стартовом составе, но еще в первом тайме получил травму и был заменен. Теперь футболист пропустит несколько матчей из-за растяжения связок голеностопа.
В текущем сезоне на счету Захаряна 23 матча во всех турнирах за "Реал Сосьедад". За все время россиянин записал на свой счет лишь одно результативное действие - голевую передачу в матче 16-го тура против "Вильярреала".
Источник: Metaratings
Каряка - о возвращении Захаряна в Россию: не так много времени прошло, чтобы сложить руки
Экс-игрок сборной России и московского "Динамо" Андрей Каряка высказался о возможном возвращении Арсена Захаряна из "Реала Сосьедад" в чемпионат России.
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