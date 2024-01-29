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Представитель Захаряна Голубин – о травме полузащитника: может быть, поправится к следующей игре

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Представитель полузащитника «Реала Сосьедада» Арсена Захаряна Геннадий Голубин прокомментировал недавнюю травму игрока.
Фото: Getty Images
По словам представителя Арсена Захаряна Геннадия Голубина, у него есть надежда, что футболист восстановится к следующей игре и сможет появиться на поле. На данный момент, как сообщает Голубин, все зависит от терапии и периода восстановления.

«Захарян восстанавливается, лечится. Может быть, поправится к следующей игре. Пока врачи не называют сроки восстановления», - передает слова Голубина «РИА Новости».

В нынешнем сезоне Арсен провел за «Реал Сосьедад» 24 матча, в которых отличился 1 голевой передачей.

Ла Лига Реал Сосьедад Захарян
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