- На Арсена никак не давит его нерезультативность. Он играет так, как играет. Это надуманная история. Голы и голевые рано или поздно будут, он это понимает. Игра Арсена улучшается от игры к игре, скоро будут результативные действия.
Атакующий хавбек Арсен Захарян перебрался в Испанию в минувшее трансферное окно. 20-летний полузащитник принял участие в 25 матчах "Реал Сосьедад" во всех турнирах, провел на поле 1121 минуту и отличился одной результативной передачей. За московское "Динамо", воспитанником академии которого он является, футболист забил 19 мячей и отдал 25 ассистов в 89 играх.
Источник: Metaratings
Представитель Захаряна: на Арсена никак не давит его нерезультативность, это надуманная история
Представитель хавбека "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна Геннадий Голубин прокомментировал игру футболиста за испанский клуб.
Фото: Global Look Press