- Я считаю, что Арсену не стоит уходить летом в аренду. Одно дело, если бы он не играл. Тогда нужно было бы думать, а он-то играет. Чем плохо адаптироваться в "Реале Сосьедад"? Если уйдёт в аренду, то может сесть на скамейку, там же тоже конкуренция. При этом ему сейчас доверяют, а в другой команде такого может и не быть. ...Тут палка о двух концах. Я считаю, что у Захаряна для первого года в Испании всё отлично, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".
20-летний российский атакующий полузащитник Арсен Захарян выступает за "Реал Сосьедад" из испанского Сан-Себастьяна с августа 2023 года, футболист перешёл в баскский клуб из московского "Динамо" за 13 миллионов евро. В составе своей новой команды Захарян провёл 30 матчей во всех турнирах, в том числе 5 в Лиге чемпионов, отметившись одним результативным пасом в чемпионате Испании.
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Мостовой: считаю, что у Захаряна для первого года в Испании всё отлично
Экс-полузащитник "Сельты" Александр Мостовой прокомментировал игру российского хавбека Арсена Захаряна за испанский "Реал Сосьедад".
Фото: РИА Новости