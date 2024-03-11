"Арсен вернулся в общую группу и готовится к игре с "Кадисом". Его здоровье не будет препятствовать вызову в сборную России", - цитирует Голубина "Матч ТВ".
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян попал в расширенный список сборной России на мартовские сборы, во время которых национальная команда сыграет с Сербией и Парагваем. 4-го марта Арсен получил повреждение и пропустил последние две встречи испанского клуба. В текущем сезоне Захарян провел 30 матчей и отметился одной голевой передачей.
Представитель Захаряна: его здоровье не будет препятствовать вызову в сборную России
Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна высказался о здоровье своего клиента.
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