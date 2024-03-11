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Представитель Захаряна: его здоровье не будет препятствовать вызову в сборную России

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Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна высказался о здоровье своего клиента.
Фото: GETTY IMAGES
"Арсен вернулся в общую группу и готовится к игре с "Кадисом". Его здоровье не будет препятствовать вызову в сборную России", - цитирует Голубина "Матч ТВ".

Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян попал в расширенный список сборной России на мартовские сборы, во время которых национальная команда сыграет с Сербией и Парагваем. 4-го марта Арсен получил повреждение и пропустил последние две встречи испанского клуба. В текущем сезоне Захарян провел 30 матчей и отметился одной голевой передачей.

Сборная России Реал Сосьедад Захарян
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