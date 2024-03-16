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Кержаков: рано говорить, может ли Захарян стать одним из лучших плеймейкеров в Испании

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Экс-игрок сборной России Александр Кержаков высказался о полузащитнике "Реал Сосьедад" Арсене Захаряне.
Фото: GETTY IMAGES
"Рано говорить, может ли Захарян стать одним из лучших плеймейкеров в Испании. Всё-таки в этой стране играют мировые звёзды, Арсену пока далеко до этого. Но всё зависит от него. Роль лидера одного из клубов верхней части таблицы Ла Лиги — это уже достаточно серьёзный уровень, но пока рано об этом говорить. Надеюсь, что только пока он не стал твёрдым игроком основы. Потенциал и желание у Захаряна есть, тренер в него верит", - цитирует Кержакова "Чемпионат".

В матче 29-го тура против "Кадиса" Арсен Захарян забил второй гол своей команды на 68-й минуте матча, этот забитый мяч стал первым для полузащитника в испанском клубе. "Реал Сосьедад" одержал победу со счетом 2:0. После 29-ти сыгранных туров команда российского игрока занимает шестое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. В текущем сезоне Арсен принял участие в 31-м матче и записал на свой счет один забитый гол и одну результативную передачу. Захарян вызван в сборную России на мартовские сборы, национальная команда сыграет 21-го числа с Сербией и 25-го с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе московского "Динамо".

Реал Сосьедад Ла Лига Арсен Захарян
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