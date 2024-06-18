Как сообщает "РИА Новости", полузащитник сборной России Арсен Захарян вернется в расположение "Реала Сосьедад" в начале июля.
Напомним, Захарян перебрался в испанский клуб из московского "Динамо" в прошлое летнее трансферное окно. Контракт игрока рассчитан до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 40 матчах за басков во всех турнирах и отметился одним забитым мячом и двумя голевыми ассистами.
Стало известно, когда полузащитник Захарян вернется в расположение "Реала Сосьедад"
Российский хавбек "Реала Сосьедад" Арсен Захарян прибудет в клуб в начале июля.
Фото: Global Look Press