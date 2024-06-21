Российский тренер Игорь Семшов объяснил трудности адаптации Арсена Захаряна в Испании и предположил, что ему поможет в новом сезоне.
"Влияет язык, менталитет, другая страна и партнеры. Захарян постоянно выходил в стартовом составе, играл, наверное, немного просто, чтобы в следующих играх снова выходить в старте. Думаю, Арсен пройдет адаптацию и в новом сезоне раскроется. Лидерские качества, которые он проявлял в "Динамо", пригодятся в "Сосьедаде", — цитирует Семшова "Чемпионат".
Захарян перешёл из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад" в августе 2023 года, его контракт действует до конца сезона-2028/29. В минувшем сезоне российский полузащитник во всех турнирах провёл 40 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.
Семшов: лидерские качества пригодятся Захаряну в "Сосьедаде"
Бывший российский футболист Игорь Семшов рассказал, как Арсену Захаряну адаптироваться в Испании.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"